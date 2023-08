Obcy mogą mieć problem z rozpaleniem ognia. To dlatego ich nie widzimy

Adam Frank z University of Rochester w Nowym Jorku i Amedeo Balbi z University of Rome we Włoszech zasugerowali, że może to być uniwersalne wąskie gardło utrudniające obcym gatunkom rozwój technologii. Z ich badań wynika, że poszukując inteligentnego życia pozaziemskiego, powinniśmy kierować się poszukiwaniem planet z poziomem tlenu w atmosferze między 18,5 a 21 proc.