Życie na Ziemi jest starsze, niż myśleliśmy. I od początku musiało walczyć ze śmiertelnym wrogiem

Wszystko, co żyje dzisiaj na Ziemi, pochodzi od jednego wspólnego przodka, nazywanego pieszczotliwie LUCA - od Last Universal Common Ancestor, czyli ostatni uniwersalny wspólny przodek. Był to pierwszy żywy organizm na Ziemi.



LUCA jest wspólnym przodkiem dla wszystkich organizmów komórkowych, od którego pochodzi całe współczesne życie. Od organizmów jednokomórkowych, takich jak bakterie, po drzewa i wszelkie zwierzęta. Oczywiście był to także przodek ludzi.