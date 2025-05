Druk 3D pomoże w budowie reaktorów. Czas na przełom w atomie

Choć komercyjne elektrownie termojądrowe wciąż są przed nami, takie inwestycje, jak ta w drukarkę eMELT pokazują, że nie są już jedynie pieśnią przyszłości. Addytywna rewolucja w produkcji komponentów może okazać się kluczowa, by fuzja zeszła z laboratoriów do realnych sieci energetycznych. Jeśli dzięki takim technologiom uda się skrócić drogę od projektu do działania, być może doczekamy się czasów, gdy energia z fuzji stanie się normą, a nie tylko naukowym marzeniem.