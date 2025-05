Jest nowy problem z AI. Będziemy potrzebować atomu

Współczesne centra danych to olbrzymie magazyny serwerów, które zasilają AI, usługi w chmurze i streaming. Jedno takie centrum może zużywać tyle energii, co niewielka miejscowość. Obecnie 500 centrów danych w Wielkiej Brytanii pochłania aż 2,5 proc. całej energii elektrycznej w kraju, a według prognoz do 2030 r. ten udział może wzrosnąć do 6 proc. W Irlandii sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna – 80 centrów odpowiada już za 21 proc. całkowitego zużycia energii.