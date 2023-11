Apple wmawia Unii, że ma nie jedną a trzy internetowe przeglądarki. Dobra ściema?

Na nieszczęście dla Apple’a, Europa umieściła firmę na aż trzech listach gatekeeperów: systemy operacyjne (za sprawą iOS-a), platformy pośredniczące (App Store) i przeglądarki internetowe (Safari). Firma ma czas do marca przyszłego roku by dostosować iOS-a, App Store i Safari do europejskiego prawa. Co to właściwie znaczy?