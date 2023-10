Chrome zamula? Teraz masz kapitalne narzędzie, które przyspieszy przeglądarkę

Jeśli jakimś cudem korzystasz z najnowszego wydania przeglądarki oznaczone wersją 118 na Windowsa i po najechaniu na kartę nie widzisz wykorzystania pamięci, to możesz przejść do Chrome://flags i ręcznie aktywować “Show memory usage in hovercards”. Po aktywacji trzeba będzie zrestartować przeglądarkę i funkcja powinna się pojawić.