Wpisujesz do Google co chcesz zobaczyć i dzieje się magia. Bez szukania po internecie

Jeśli zaś chodzi o możliwości generatora obrazów w wyszukiwarce Google, to cały proces odbywa się podobnie jak w Bingu. W pasek wyszukiwania wpisujemy słowną frazę, co ma znajdować się na obrazku i dzieje się magia - model AI Imagen tworzy kilka obrazów przedstawiających to, o co poprosiliśmy.