Piszesz, co ma być na obrazku i to dostajesz. Microsoft udostępnił za darmo kapitalne narzędzie

Jest to bezpośrednio związane z tym, że DALL-E 3 w porównaniu do dotychczasowego modelu DALL-E 2 wykorzystywanego w Bing Czat jest znacznie bardziej zaawansowany. Producent twierdzi, że nowa wersja lepiej rozumie wskazówki dotyczące tego, co ma być na obrazie. Co więcej, DALL-E 3 nie jest osobnym narzędziem, a jest bezpośrednio zintegrowany z czatbotami Bing Czat i ChatGPT, dzięki czemu w generowaniach obrazów możemy zachować tę płynność „rozmowy”, dając uwagi na bieżąco, a nie za każdym razem wpisywać od nowa coraz to kolejne poprawione wymogi dotyczące obrazu.