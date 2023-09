DALL-E 3 będzie jeszcze lepszy. W końcu poradzi sobie z palcami

OpenAI to nie tylko ChatGPT, który jest tak uwielbiany przez wszystkich. To też DALL-E, czyli generatywna sztuczna inteligencja do tworzenia grafik, która szturmem zdobyła internet. Ale czy ktoś jeszcze o nim pamięta? Jeżeli nie, to warto sobie odświeżyć pamięć, bo zaraz wychodzi jego trzecia generacja.