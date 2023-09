Początek roku szkolnego oznacza powrót uczniów do ChataGPT. Oto oficjalny poradnik dla nauczycieli

ChatGPT i szeroko pojęte szkolnictwo to temat rzeka. Początkowo uczniowie zachłysnęli się możliwościami ChatGPT oraz faktem, że byli technologicznie krok do przodu w porównaniu do nauczycieli. Chatbot OpenAI trafił tak do uczniów, jak i studentów, z kolei do dydaktyków lawinowo trafiały prace pisane przez ChatGPT. Dla niektórych sielanka się skończyła, gdyż szkoły zaczęły blokować dostęp do generatywnej AI.



Remedium na sytuację miał być klasyfikator tekstu stworzony przez OpenAI, ale był on na tyle nieefektywny, że firma zdecydowała się go wycofać. Teraz Sam Altman i jego zespół szykuje kolejne podejście do zdjęcia z ChatGPT negatywnej łatki. Bowiem OpenAI właśnie opublikowało poradnik dla nauczycieli.