Prawnik wykorzystał chatbota do analizy prawnej. Teraz sam stanie przed sądem, bo ChatGPT zmyślał

W związku z tym Schwartz złożył na początku roku do nowojorskiego sądu wniosek o kontynuowanie sprawy, powołując się na takie rozstrzygnięcia procesów jak "Martinez kontra Delta Air Lines", "Zicherman kontra Korean Air Lines" czy "Varghese kontra China Southern Airlines". Problem polega na tym, że żadna z tych spraw nie istnieje, gdyż do odnalezienia procesów podobnych do tej prowadzonego przeciwko Avianca Airlines Schwartz wykorzystał ChatGPT, który po prostu zmyślił istnienie owych spraw.



Wykorzystanie ChatGPT wyszło na jaw gdy prawnicy reprezentujący linie lotnicze zgłosili sędziemu prowadzącemu sprawę, Kevinowi Castelowi, że nie mogli znaleźć dowodów na istnienie któregokolwiek z przytoczonych przez Schwartza przykładów. Prawnik przed sądem ujawnił, że wykorzystał ChatGPT do "analizy prawnej", a sam model sztucznej inteligencji "zapewnił o wiarygodności prezentowanych przez siebie treści". Na dowód czego przedstawił zapis rozmowy z chatbotem, w którym przeczytać można, że ChatGPT "przyznaje", że jeden z przykładów, który wymienił, był nieprawdziwy, jednak zapewnił, że pozostałe są autentyczne.