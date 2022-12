Internet oszalał na punkcie ChatGPT. Rozmawiałam z tą sztuczną inteligencją i wiem, czy zdałaby polską maturę

OpenAI wspomina także o ograniczeniach ChatGPT, podkreślając, że "ChatGPT czasami pisze wiarygodnie brzmiące, ale błędne lub bezsensowne odpowiedzi". Według OpenAI problem ten wynika z faktu, że szkolenie modelu by był bardziej ostrożny, doprowadziło do odrzucenia przez niego pytań, na które nie może odpowiedzieć. Z kolei trening nadzorowany wprowadza model w błąd, ponieważ idealna odpowiedź zależy od tego, co wie model, a nie od tego, co wie ludzki rozmówca.