Odkąd istnieje, Wikipedia co roku walczy o życie. Gdyby nie datki od użytkowników i sponsorów, największe wielojęzyczne darmowe źródło ogólnej wiedzy nie mogłoby istnieć. Właściciele Wikipedii zdecydowali się na radykalny krok – mają dość bycia źródłem sukcesów dużych korporacji. I wyciągają ręce po pieniądze.

Wikimedia Foundation – właściciel Wikipedii – ogłosił dziś na łamach magazynu Wired stworzenie nowej, płatnej usługi, opracowanej z myślą o firmach wyciągających z Wikipedii dane. Nazywać się będzie Wikimedia Enterprise i… nie zmieni nic w dotychczasowych zasadach współpracy. Wikipedia API – czyli oficjalny interfejs pozwalający na wykorzystywanie danych z Wikipedii w aplikacjach – pozostanie darmowy. Wikimedia Enterprise ma oferować dodatkowe korzyści. Na tyle duże, że firmy pokroju Google’a czy Facebooka mogą być zainteresowane płatną formą współpracy.

Wikimedia Enterprise można pokrótce scharakteryzować jako płatny dostęp do Wikipedia API, gdzie dopłacamy za personalizację i obsługę techniczną. Klient mógłby sam decydować, jak często potrzebuje aktualizować i synchronizować dane, mógłby też sam decydować o formacie tych danych.

Wszelkie optymalizacje, jakie do tej pory stosuje Google, by – na przykład – serwować jak najszybciej jak najbardziej aktualne dane z Wikipedii w wynikach wyszukiwania, miałyby być realizowane przez Wikimedia Foundation. Podobnie dane mogłyby być dostosowane do dowolnego asystenta głosowego.

W tym pięknym planie widzę jeden problem. Wikipedia API pozostaje darmowe, również dla korporacji.

Korzystanie z Wikimedia Enterprise jest w zasadzie w pełni dobrowolne. A trudno dokładnie ocenić, czy taki Facebook czy Microsoft zechcą korzystać ze wsparcia techników Wikimedia Foundation… czy może jednak ich optymalizacje są im zbędne i preferują własne rozwiązania techniczne. Bez wątpienia żałowanie na Wikimedia Enterprise budżetu może być problemem wizerunkowym dla firm z tak zwanego Big Techu.

Warto też pamiętać, że Wikipedia została zbudowana na fundamencie etosu, że dostęp do wiedzy powinien być darmowy – zapewne stąd decyzja o braku jakichkolwiek limitów na Wikipedia API. Utrzymanie Wikipedii leży jednak w interesie… w zasadzie wszystkich, w tym korporacji polegających w swoich produktach na jej danych. A to daje nadzieję na duży sukces Wikimedia Enterprise.