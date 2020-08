Hitowy artykuł o produktywności na portalu Hacker News. Użytkownicy nie połapali się, że napisał go algorytm

Czujesz się bezproduktywny? Przestań tak dużo myśleć - taki tytuł nosił artykuł, który pojawił się w ubiegłym miesiącu na portalu Hacker News.

Post został odebrany przez czytelników bardzo pozytywnie, otrzymał niemal 200 polubień i 71 komentarzy. Każdy autor z pewnością byłby zadowolony z reakcji swojej społeczności. Czytelnicy jednak nie wiedzieli o jednym: cały artykuł został wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

Post napisany przez algorytm na 1 miejscu najpopularniejszych artykułów na portalu Hacker News

Jak napisać dobry artykuł?

Liam Porr, jeden ze studentów Uniwersytetu Kalifornii w Berkeley, na przestrzeni całego miesiąca stworzył całą serię postów „pisanych” przez GPT-3, narzędzie do generowania treści. Jedynym wkładem Porra było wpisanie nagłówka. Na jego podstawie algorytm generował cały post, który z kolei Porr umieszczał na forach takich jak Hacker News.

W rozmowie z MIT Technology Review Porr przyznał, że celowo polecił algorytmowi stworzenie artykułu o produktywności, ponieważ doskonale sprawdza się w tworzeniu ładnych zdań, ale ma problem z logiką i racjonalnością.

Ku zaskoczeniu autora posty publikowane przez GPT-3 stały się popularne na portalu Hacker News. a algorytm zyskał nawet pierwszych obserwujących.

Powyższe zdarzenie wskazuje potencjał GPT-3. Jak się okazało, algorytm potrafi w niektórych sytuacjach tworzyć zdania, które brzmią tak naturalnie, jak stworzone przez człowieka, a nie automat.

OpenAI, twórca algorytmu GPT-3 udostępnił go w formie prywatnej bety ograniczonej liczbie developerów. Według twórców jest to jedno z najlepszych narzędzi do generowania tekstu, a jego użytkownicy zwracają uwagę na jego zdolność do tworzenia tekstu przypominającego różne rejestry i style. GPT-3 jeszcze w tym roku będzie dostępny dla każdego w formie subskrypcji.

Po ponad dwóch tygodniach codziennego publikowania tekstów zaledwie kilka osób zaczęło podejrzewać, że autorem postu może być algorytm. Mimo to, takie komentarze były negatywnie oceniane przez pozostałych czytelników Hacker News.

Albo napisał to GPT-3, albo jego ludzki odpowiednik. Nie ma tutaj żadnej konkretnej treści, a tylko same banały – napisał jeden z czytelników, który zaraz potem został skrytykowany przez innych.

Jeżeli artykuł ci się nie podoba, to podaj konkretne powody, a nie obrażaj – odpisał mu inny.