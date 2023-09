Inni każą płacić, Microsoft daje za darmo. To narzędzie będzie hitem

Dopiero co zapowiedziany DALL-E 3 miał być dostępny dla płatnych użytkowników ChatGPT od października bieżącego roku. Oznacza to konieczność wykupienia subskrybcji ChatGPT Plus lub skorzystanie z płatnej wersji tego czatbota dla firm. OpenAI będzie musiało się jednak zmierzyć z konkurentem w formie swojego partnera. Microsoft, główny udziałowiec i sponsor OpenAI, bierze DALL-E 3 do siebie.