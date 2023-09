Nowy smak Coca-Coli. Poznajcie Y3000

Jak informuje Coca-Cola Company, do sprzedaży w Ameryce Północnej trafił nowy smak Coca-Coli nazwany "Y3000". Koncern nowy smak na opakowaniu opisuje jako "pierwszy futurystyczny smak współtworzony przez człowieka i sztuczną inteligencję", z kolei według osób, które już miały okazję go spróbować, Y3000 można porównać do "Coli z malinowym slushy". Slushy to napój powstały z połączenia zblendowanego smakowego lodu (mrożonego soku, wody z syropem lub przecieru owocowego) oraz innego napoju - wody, soku, napoju gazowanego lub alkoholu.