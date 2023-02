Sztuczna inteligencja zrobi reklamy dla Coca-Coli. Pracownicy jeszcze się nie pakują, ale to kwestia czasu

Firma z nazwy wymienia jedynie dwa modele sztucznej inteligencji: ChatGPT oraz DALL-E do zastosowań marketingowych. W domyśle może to oznaczać, że Coca-Cola za pomocą sztucznej inteligencji będzie tworzyć zarówno grafiki, jak i slogany reklamowe, a być może nawet etykiety samych produktów.



Wspomniano także o "doświadczeniu konsumenta", co może oznaczać, że modele językowe będą wykorzystywane do komunikacji z klientami.