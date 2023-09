Intel wreszcie dogoni AMD i Apple'a. Twój następny komputer musi mieć ten moduł

Intel od pewnego czasu nie jest już postrzegany jako lider innowacji na rynku PC, będąc coraz częściej pokonywanym technicznie przez produkty od AMD. Nie zmienia to jednak faktu, że w kwestii udziałów rynkowych to nadal lider, co prędko się nie zmieni. Przy całej sympatii do AMD, wprowadzenie przez nią NPU do układów Ryzen jest bez znaczenia, dopóki tego samego nie zrobi Intel. Nikt nie będzie pisał aplikacji, których możliwości wykorzysta mała część użytkowników nowych Ryzenów. Intel musi dołączyć do tej rewolucji, właśnie z uwagi na jego wpływ na rynek. I dobrze, że dołączył.