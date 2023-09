Czyżby AMD opracowało idealny schemat procesora? Mikroarchitektura Zen ewidentnie sprawdza się wszędzie

AMD Epyc 8004 obejmują zakres liczby rdzeni, od 8 do 64, i zakres mocy TDP, od 80 W do 200 W (domyślny TDP), z niektórymi modelami konfigurowalnymi do osiągnięcia do 225 W (konfigurowalny TDP). Najwyższy model Epyc 8004 o nazwie kodowej 8534P ma 64 rdzenie, taktowanie do 3,1 GHz i TDP wynoszące 220 W. Najniższy model Epyc 8004 o nazwie kodowej 8024 ma 8 rdzeni, taktowanie do 3,0 GHz i TDP wynoszące 90 W. Istnieją również warianty P i PN ("P" - systemy z jednym procesorem i "N": NEBS/Network Equipment Building System friendly).