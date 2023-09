Ten procesor trafi do Xiaomi. To może być twój następny smartfon

Procesor jak większość nowych układów dla smartfonów obsługuje aparaty z matrycami o rozdzielczości 200 Mpix, a także nagrywanie do 4K przy 30 kl./s. Czip jest w stanie sobie poradzić z ekranami FullHD+ przy odświeżaniu 144 Hz, ma do dyspozycji 5. generacji MediaTek APU 650 do obliczeń AI oraz wspiera 14-bitowy HDR. MediaTek Dimensity 7200 Ultra nie brakuje modemu 5G z obsługą dual 5G. Czip powinien sprostać nowym grom na smartfony dzięki technologii HyperEngine 5.0.