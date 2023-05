MediaTek atakuje rynek laptopów ARM z Windowsem. Tym procesorem

Specyfikacja ewidentnie nie przypomina typowej budowy jednostki stworzonej dla smartfonów, gdzie w sztandarowych układach montuje się najczęściej tylko jeden rdzeń z serii Cortex-X, tylko coś, co mogłoby trafić do znacznie bardziej potrzebującego mocy systemu. Co ciekawe, Cortex-X4 to owoc najnowszej architektury ARM, który ma oferować 30 proc. większą wydajność w porównaniu z Cortex-X3, znanym m.in. z Snapdragona 8 Gen 2.