Najlepsze procesory do laptopa - ranking 2023

Jakich procesorów w laptopach unikać? Starszych niż Intel Core 11-tej generacji i AMD Ryzen serii 5000 - jeśli więc widzimy laptopa z procesorem Core 10-tej generacji, bądź Ryzen serii 4000, warto przemyśleć, czy nie lepiej zainwestować w nowsze rozwiązania. Nie oznacza to, że procesory te do niczego już nie nadają. Po prostu stoję na stanowisku, że jak już inwestować - to w nowsze modele, które nie dość, że oferują nowocześniejsze rozwiązania, to jeszcze posłużą nam zdecydowanie dłużej. Wartość laptopów z nowszymi procesorami nie będzie również tak szybko spadać.