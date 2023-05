Sztuczna inteligencja wprosiła się do wyszukiwarki Google. Nadchodzi rewolucja

Istotną różnicą SGE w porównaniu do Binga jest to, że technologia Google jest bardzo zintegrowana w wyszukiwarkę giganta z Mountain View, będąc jej rozwinięciem. Po zadaniu dodatkowego pytania wciąż zostajemy w wyszukiwarce, a nie jesteśmy przerzucani do podstrony Czat Bing, tak jak to wygląda u Microsoft. Choć po ostatniej aktualizacji, Czat Bing i wyszukiwarka Bing bardziej stała się jednością, to wciąż wydaje się, że rozwiązanie Google ma lepszą integrację.