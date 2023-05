Twórcy Binga żyli we śnie. Czas się obudzić

To całkowicie zmienia sposób interakcji człowieka z oprogramowaniem. To rewolucja na miarę komputerowego graficznego interfejsu. Użytkownik nie musi poruszać się już po systemie informatycznym, klikając w ikony, łącza i menu. Wystarczy, że napisze maszynie, o co mu chodzi i co chce osiągnąć - a ta zajmie się resztą. ChatGPT okazał się przy tym tworem wysoce niedoskonałym, skłonnym do częstych kłamstw halucynacji. Technologia za nim stojąca jest jednak nieustannie ulepszana, jej ogromny potencjał widać jak na dłoni.