Bing nie jest gorszy od Google'a. Mam na to twarde dowody

Bing zrobił to samo i moim subiektywnym zdaniem proponując lepsze wyniki wyszukiwania. Przede wszystkim jednak nie zmusił mnie do zastanawiania się który z wyników to instrukcja obsługi, której szukał. Bez zasłaniania klasycznych wyników wyszukiwania zapewnił mi od razu niezbędną wiedzę. I, co ważne, z hiperłączami do źródeł, którymi się posługiwał.