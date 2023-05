Microsoft zasypał nas nowościami. Chatbot Bing dostępny dla wszystkich + nowe funkcje

Kolejna funkcja, którą zyska Bing, to multimodalność. Obecnie wszystkie wyszukiwania w Bing muszą być oparte o język naturalny. Jeżeli mamy zdjęcie psa i chcemy dowiedzieć się, jakiej jest on rasy, musimy wprowadzić jego wygląd opisowo. Wkrótce jednak wyszukiwanie stanie się multimodalne, dzięki czemu możliwe będzie załadowanie do Binga zdjęcia psa i wpisanie pytania "Co to za rasa?". W podobny sposób będzie można zapytać Bing o podanie instrukcji jak np. wykonać węzeł czy zapytać sztuczną inteligencję o pochodzenie produktu, który zainteresował nas na zdjęciu w mediach społecznościowych.



Multimodalność w Bing jest ciekawa ze względu na fakt, że gdy OpenAI ogłosiło model GPT-4 (który jak się okazało, odpowiada za przetwarzanie tekstu naturalnego w Bing), jedną z jego głównych cech była multimodalność - możliwość przetwarzania nie tylko tekstu, ale i plików multimedialnych w zapytaniach. Jednak po dziś dzień nie trafiła ona do modelu GPT-4 dostępnego w ramach subskrypcji ChatGPT+.



Pomniejszą, ale ważną zmianą będzie też wprowadzenie do chatbota Bing historii konwersacji, w formacie znanym z ChatGPT. Jednocześnie Microsoft zapewnia, że każdy użytkownik będzie miał możliwość czyszczenia historii rozmów z Bingiem.