Sztuczna inteligencja Google'a będzie nas chronić. O dziwo, nie brzmi to groźnie

Google zapewnia przy tym, że nie ma szans na to, by jego SI oszukiwała użytkowników i podpuszczała ich na produkty i usługi od partnerów reklamowych firmy. Jak zapewnia, reklamy nadal będą pojawiać się w dedykowanych boksach. Google podkreślił też, że będzie cały czas dbać o przejrzystość reklam i o to, aby łatwo je było odróżnić od bezpłatnych wyników wyszukiwania. Trzymamy za słowo, wszak reklamy to główne źródło przychodów Google’a.



*Ilustracja otwierająca: Thaspol Sangsee / Shutterstock