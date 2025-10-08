REKLAMA
WhatsApp ma kapitalną nowość. Łapiesz telefon i wszystko rozumiesz

WhatsApp udostępnił użytkownikom funkcję tłumaczenia wiadomości na język polski. Wystarczy tylko aktualizacja i można zacząć korzystać.

Albert Żurek
Whatsapp tłumaczenie
W nowej wersji komunikatora oznaczonej numerem 25.28.74 stworzonej z myślą o smartfonach iPhone dodano taką opcję. Co natomiast z użytkownikami Androida? Ci mają do dyspozycji trochę inne narzędzie. Oba pozwalają tłumaczyć wiadomości w czasie rzeczywistym.

WhatsApp na iPhone’a wreszcie z tłumaczeniem. Koniec z barierami językowymi

Najnowsze wydanie komunikatora przynosi dwie duże nowości: obsługę Live Photo (czyli ożywionych zdjęć z iPhone’ów) oraz omawiane tłumaczenie wiadomości. Obsługa rozwiązania ma być bardzo prosta z perspektywy użytkownika. Co trzeba zrobić?

Gdy tylko otrzymamy wiadomość w obcym języku, który jest obsługiwany musimy tylko ją przytrzymać i kliknąć opcję "Tłumacz" w menu kontekstowym. Ta zostanie automatycznie zamieniona na j. polski i gotowe. To właściwie wszystko. 

Dużym ograniczeniem funkcji jest jednak fakt, że wbudowane tłumaczenie wymaga ręcznego wybierania opcji dla każdej wiadomości z osobna. Nie ukrywam, że jeśli chcemy przetłumaczyć większą liczbę komunikatów, wielorazowe klikanie nie będzie należało do najwygodniejszych. 

Serwis WABetaInfo uważa, że dostępność języków zależy od wersji systemu iOS zainstalowanej na urządzeniu. Oznacza to, że na iPhone’ach ze starszymi wydaniami języki mogą nie być dostępne. Na liście znajdziemy jednak łącznie 21 języków - w tym oczywiście polski: angielski (USA, Wielka Brytania), francuski, chiński (tradycyjny, uproszczony), arabski, niemiecki, japoński, hiszpański, turecki, ukraiński, włoski, koreański, rosyjski, wietnamski, indonezyjski, hinduski, portugalski (Brazylia), tajski oraz holenderski.

Rozwiązanie ma być dostępne zarówno na czatach indywidualnych, jak i w konwersacjach grupowych z wieloma użytkownikami. Nie ma możliwości tłumaczenia dokumentów, kontaktów, naklejek lub GIF-ów. Do tłumaczenia będzie potrzebne też miejsce na dysku. Co z bezpieczeństwem nowej funkcji? Proces ma być realizowany na urządzeniu, więc powinien gwarantować prywatność. 

Posiadacze Androida też mają tłumaczenie wiadomości w WhatsApp

Funkcja tłumaczenia była już wcześniej dostępna na Androidzie. WhatsApp udostępnił użytkownikom możliwość automatycznego tłumaczenia całych wątków - wszystkich nowych, pojawiających się w wiadomości na bieżąco. Nie ma potrzeby klikania wszystkich komunikatów osobno. 

08.10.2025 14:56
