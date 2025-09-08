REKLAMA
Zdjęcia na WhatsAppie nagle ożyły. To nie magia, ale musisz mieć iPhone'a

Meta właśnie wprowadza funkcję, na którą użytkownicy iPhone'ów czekali od lat. WhatsApp w najnowszej wersji beta dla iOS-a w końcu obsługuje pełnowartościowe Live Photos - te krótkie, żywe wspomnienia z dźwiękiem i ruchem.

Maciej Gajewski
WhatsApp Live Photos
Funkcja Live Photos na iPhone'ach istnieje od 2015 r., ale WhatsApp przez długi czas ignorował jej potencjał. Gdy użytkownicy próbowali wysłać Live Photo przez komunikator otrzymywali jedynie statyczne zdjęcie lub w najlepszym przypadku niskiej jakości GIF bez dźwięku. To było jak oglądanie filmu bez ścieżki dźwiękowej - brakowało połowy wrażeń.

Nowa implementacja w WhatsApp beta dla iOS 25.24.10.72 w końcu rozwiązuje ten problem, kompleksowo. Live Photos zachowują teraz pełny format z zachowaniem płynnego ruchu i dźwięku. Gdy otrzymasz Live Photo na WhatsAppie zobaczysz charakterystyczną ikonę na miniaturce, informującą o tym, że zdjęcie zawiera element dynamiczny.

Jak działa nowa funkcja w praktyce

Mechanizm jest prosty, ale skuteczny. Gdy ktoś wyśle ci Live Photo możesz je odtworzyć przez dedykowany przycisk, który uruchomi zarówno ruch, jak i dźwięk. Co więcej, gdy zapiszesz takie zdjęcie do galerii iOS-a to pozostaje ono Live Photo w aplikacji Zdjęcia - nie przekształca się w zwykły plik statyczny.

Live Photos w WhatsAppie (źródło: WABetaInfo)

Użytkownicy zyskują również pełną kontrolę nad sposobem udostępniania. Nowa opcja w arkuszu galerii, umieszczona obok przełącznika HD, pozwala jednym dotknięciem wyłączyć ruch i wysłać zdjęcie jako zwykły obraz statyczny. Ta sama kontrola jest dostępna także w edytorze rysunków, co daje elastyczność w podejmowaniu decyzji dla każdego zdjęcia osobno.

Mosty między iOS-em a Androidem

WhatsApp nie zapomniał o kompatybilności międzyplatformowej. Live Photos wysłane z iPhone'a będą automatycznie konwertowane na Motion Photos na urządzeniach z Androidem. Odwrotnie - Motion Photos z Androida pojawią się jako Live Photos na iOS. To rozwiązanie eliminuje fragmentację między platformami, która długo była bolączką użytkowników.

Funkcja Motion Photos na Androidzie była testowana już w wersji beta 2.25.22.29, ale teraz WhatsApp wykracza poza pojedynczą platformę, tworząc spójne doświadczenie dla wszystkich użytkowników. Nie musisz już martwić się o to, czy twoje dynamiczne wspomnienia będą poprawnie wyświetlane na różnych urządzeniach.

Stopniowe wdrażanie dla wybranych użytkowników

Obecnie funkcja jest dostępna dla ograniczonej liczby testerów beta WhatsApp na iOS. Co ciekawe niektórzy użytkownicy stabilnej wersji z App Store również mogą już mieć dostęp do tej funkcji jako część kontrolowanego testu. WhatsApp planuje stopniowe rozszerzanie dostępności na kolejnych użytkowników w nadchodzących tygodniach.

To typowe podejście Mety do wprowadzania nowych funkcji - ostrożne testowanie na małej grupie przed pełnym wdrożeniem. Pozwala to na monitorowanie wydajności i zbieranie feedbacku przed masowym udostępnieniem.

Koniec z kompromisami przy dzieleniu się wspomnieniami

Dotychczas użytkownicy iPhone'ów musieli się zadowalać kompromisami. Live Photos były degradowane do statycznych obrazów, tracąc swoją esencję - ten krótki moment przed i po naciśnięciu migawki, który często zawierał najcenniejsze chwile. Spontaniczny śmiech, nieoczekiwany gest, przypadkowe słowa - wszystko to ginęło w konwersji.

Nowa implementacja WhatsAppa oznacza, że iPhone'owe Live Photos w końcu mogą być dzielone w sposób, w jaki zostały pomyślane. To szczególnie ważne dla osób dokumentujących ważne momenty rodzinne czy towarzyskie, gdzie dźwięk i ruch mają kluczowe znaczenie dla przekazania atmosfery.

Co dalej z rozwojem funkcji?

WhatsApp nie ujawnia konkretnych dat pełnego wdrożenia, ale historia pokazuje, że funkcje testowane w becie zwykle trafiają do szerokiej publiczności w ciągu kilku miesięcy. Wraz z jednoczesnym rozwojem obsługi Motion Photos na Androidzie można się spodziewać, że wkrótce dynamiczne zdjęcia staną się standardem w komunikatorze Mety. Po latach ograniczeń użytkownicy iPhone'ów w końcu mogą dzielić się swoimi wspomnieniami bez utraty jakości czy funkcjonalności.

*Zdjęcie otwierające: DenPhotos / Shutterstock

