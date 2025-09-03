/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

Instagram z funkcją rodem z YouTube'a. Zmarnujesz czas dwa razy szybciej

Instagram uruchomił testy trybu "Obraz w obrazie" dla Rolek, dzięki czemu filmy będą mogły być odtwarzane w małym oknie nawet po wyjściu z aplikacji.

Malwina Kuśmierek
Rolki na Insatgramie w trybie picture in picture obraz w obrazie
REKLAMA

Jedną z funkcji YouTube, którą ceni sobie wiele użytkowników - w tym też ja - to opcja oglądania wideo w trybie "Obraz w obrazie". Tryb ten pozwala na zmniejszenie rozmiaru odtwarzacza i oglądanie treści w rogu ekranu. Jak się okazuje, Obraz w obrazie podoba się nie tylko użytkownikom YouTube, ale i Instagramowi. Bo właśnie rozpoczęły się testy podobnego rozwiązania dla Rolek.

REKLAMA

Instagram testuje tryb Picture in picture

Nowa funkcja została zauważona przez analityka aplikacji społecznościowych Radu Onescu. Jak opisuje serwis TechCrunch, wybrani użytkownicy Instagrama otrzymują wyskakujące okienko zachęcające do wypróbowania trybu "Picture in Picture" ("Obraz w obrazie"). Po potwierdzeniu chęci wypróbowania funkcji, rolki można oglądać w pływającym okienku nawet po wyjściu z aplikacji.

Na zrzutach ekranu udostępnionych w serwisie Threads widać, że Instagram umieścił opcję Obrazu w obrazie w menu Udostępniania Rolek. Stamtąd można włączyć lub wyłączyć tryb w dowolnym momencie.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/instagram-rolki-obraz-w-obrazie.jpg
1/2
Obraz w obrazie na Instagramie
Obraz w obrazie na InstagramieObraz w obrazie na Instagramie
Obraz w obrazie na Instagramie

Już kilka miesięcy temu szef Instagrama Adam Mosseri sugerował możliwość wprowadzenia PiP, odpowiadając na pytania użytkowników. Wówczas zadeklarował, że "porozmawia z zespołem i sprawdzi, czy da się to zrobić". Teraz wygląda na to, że obietnica zaczyna nabierać realnych kształtów.

Na razie nie wiadomo, czy i kiedy funkcja trafi do wszystkich użytkowników. Instagram prowadzi ograniczone testy i nie ujawnia szczegółów dotyczących terminu szerszego wdrożenia. Jednak biorąc pod uwagę konkurencję i oczekiwania odbiorców, wydaje się tylko kwestią czasu, zanim "Obraz w obrazie" trafi do Instagrama na stałe.

Testy wpisują się w trend wyrównywania dostępności funkcji pomiędzy najpopularniejszymi platformami wideo. TikTok i YouTube już od dawna oferują "Obraz w obrazie", dzięki czemu użytkownicy mogą jednocześnie korzystać z innych aplikacji - pisać wiadomości, przeglądać internet czy sprawdzać pocztę - bez przerywania odtwarzania.

Więcej nowych funkcji, o których powinieneś wiedzieć:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Worawee Meepian / Shutterstock

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
03.09.2025 10:13
Tagi: Instagram
Najnowsze
9:37
Polskie lotnisko zniosło irytujący limit. W końcu mogę latać jak człowiek
Aktualizacja: 2025-09-03T09:37:19+02:00
9:00
Urząd gani za otwarte przesyłki. Po co o tym od razu głośno rozpowiadać - pyta Poczta Polska
Aktualizacja: 2025-09-03T09:00:27+02:00
8:38
Elon Musk przedstawia nowy plan Tesli. Ludzie, co za dyrdymały
Aktualizacja: 2025-09-03T08:38:44+02:00
6:45
Polska wynalazła unikalne radary. Widzą wroga masztami sieci komórkowej
Aktualizacja: 2025-09-03T06:45:00+02:00
6:34
Oko Odyna ma czuwać nad Europą. Na Polskę będzie jednak ślepe
Aktualizacja: 2025-09-03T06:34:00+02:00
6:23
Znalazłem dobry monitor 144 Hz do gier za pół tysiąca. Gdzie haczyk?
Aktualizacja: 2025-09-03T06:23:00+02:00
6:12
Naukowcy poddają się i chcą, aby za biopaliwo odpowiadało AI
Aktualizacja: 2025-09-03T06:12:00+02:00
6:01
Francuzi do Polaków: uzbroimy was. W tle kroi się niezła umowa
Aktualizacja: 2025-09-03T06:01:00+02:00
20:46
Call of Duty będzie filmem. Robią go weterani kina akcji, ale mam obawy
Aktualizacja: 2025-09-02T20:46:54+02:00
19:48
Odpalamy system Pilica+. Obce drony już u nas nie polatają
Aktualizacja: 2025-09-02T19:48:59+02:00
18:49
Obliczyli ceny iPhone'a 17. Przyjemne, nie pójdziemy z torbami
Aktualizacja: 2025-09-02T18:49:43+02:00
18:39
Gotowy PC do gier MSI w cenie składaka. Lubię takich wywrotowców
Aktualizacja: 2025-09-02T18:39:33+02:00
18:17
Proboszcz chce żyć ekologicznie, jak papież napisał. I nie zdejmuje paneli
Aktualizacja: 2025-09-02T18:17:21+02:00
17:30
Mamy kontrolę rodzicielską dla dzieci. A gdzie kontrola dla rodziców?
Aktualizacja: 2025-09-02T17:30:47+02:00
16:58
Małe gminy wkurzyły się i mają swój sposób na butelkomaty
Aktualizacja: 2025-09-02T16:58:40+02:00
16:46
Używasz pseudonimu? I tak cię namierzą, jeśli podzieliłeś się muzyką
Aktualizacja: 2025-09-02T16:46:41+02:00
16:32
Afera z czapką pokazuje jak bezlitosne i ślepe jest współczesne polowanie na czarownice
Aktualizacja: 2025-09-02T16:32:30+02:00
16:13
InPost pozywa Allegro. Wybucha polska korpo-wojna o miliony
Aktualizacja: 2025-09-02T16:13:22+02:00
15:35
Miał AirTaga w walizce. Potem znalazł ludzi we własnych ubraniach
Aktualizacja: 2025-09-02T15:35:20+02:00
15:19
YouTube sprawdza, czy waszej "rodzinie" należy się Premium
Aktualizacja: 2025-09-02T15:19:02+02:00
14:45
Polska największym wygranym SAFE. Zazdrość w innych stolicach
Aktualizacja: 2025-09-02T14:45:22+02:00
13:48
Zrobią pływającą fotowoltaikę w… kopalni. Brzmi dziwnie, ale ma działać
Aktualizacja: 2025-09-02T13:48:34+02:00
13:34
Touch ID wraca, ale nie tam, gdzie myślisz. I to w składanym iPhonie
Aktualizacja: 2025-09-02T13:34:51+02:00
12:00
Samsung daje 6 lat wsparcia za 600 zł. Ten Galaxy może namieszać
Aktualizacja: 2025-09-02T12:00:33+02:00
11:26
Polski bank wypuszcza własnego bota. Zaskakujący ruch
Aktualizacja: 2025-09-02T11:26:13+02:00
10:29
Poznań podnosi stawkę. Tanie życie w mieście już się skończyło
Aktualizacja: 2025-09-02T10:29:07+02:00
9:51
Siedzisz, korzystasz z WiFi, ale nie zamawiasz kawy? Hola, hola - i tak zapłać
Aktualizacja: 2025-09-02T09:51:29+02:00
9:21
YouTube wciska ci automatyczne tłumaczenia? Masz na to dwa wyjścia
Aktualizacja: 2025-09-02T09:21:06+02:00
8:53
Algorytm zdecyduje, czy zasługujesz na leczenie. Co może pójść nie tak?
Aktualizacja: 2025-09-02T08:53:42+02:00
8:03
Powstał symulator polskiego kuriera. Tak absurdalne, że brzmi jak hit
Aktualizacja: 2025-09-02T08:03:42+02:00
6:55
Grawitacja działa inaczej, niż sądziliśmy. Naukowcy są w szoku
Aktualizacja: 2025-09-02T06:55:00+02:00
6:30
Poczuliście już różnicę? Po wakacjach wreszcie wróciła normalność
Aktualizacja: 2025-09-02T06:30:00+02:00
6:20
Nowy etap wsparcia NATO. Holenderskie F-35 już w Polsce
Aktualizacja: 2025-09-02T06:20:00+02:00
6:10
Magia z MIT. Ten materiał może odmienić przyszłość recyklingu
Aktualizacja: 2025-09-02T06:10:00+02:00
5:40
Ludobójstwo w pikselach. Hell is Us zmienia myślenie o tym, czym jest gra 18+
Aktualizacja: 2025-09-02T05:40:00+02:00
21:23
Tani i z gigantyczną baterią. Wygląda drogo, ale kosztuje grosze
Aktualizacja: 2025-09-01T21:23:59+02:00
19:38
Windows z nowymi skrótami klawiszowymi. Lista nowości jest jeszcze dłuższa
Aktualizacja: 2025-09-01T19:38:54+02:00
19:38
Hell is Us szokuje brutalnością – recenzja gry, której nie zapomnę latami
Aktualizacja: 2025-09-01T19:38:00+02:00
18:30
Rzucają wyzwanie gigantom. W Europie startuje nowa platforma smart home
Aktualizacja: 2025-09-01T18:30:02+02:00
17:29
To najwyższy budynek w Polsce. Tyle trzeba zapłacić za spektakularne widoki
Aktualizacja: 2025-09-01T17:29:35+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA