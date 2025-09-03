Instagram z funkcją rodem z YouTube'a. Zmarnujesz czas dwa razy szybciej

Ładowanie...

Jedną z funkcji YouTube, którą ceni sobie wiele użytkowników - w tym też ja - to opcja oglądania wideo w trybie "Obraz w obrazie". Tryb ten pozwala na zmniejszenie rozmiaru odtwarzacza i oglądanie treści w rogu ekranu. Jak się okazuje, Obraz w obrazie podoba się nie tylko użytkownikom YouTube, ale i Instagramowi. Bo właśnie rozpoczęły się testy podobnego rozwiązania dla Rolek.

Instagram testuje tryb Picture in picture

Nowa funkcja została zauważona przez analityka aplikacji społecznościowych Radu Onescu. Jak opisuje serwis TechCrunch, wybrani użytkownicy Instagrama otrzymują wyskakujące okienko zachęcające do wypróbowania trybu "Picture in Picture" ("Obraz w obrazie"). Po potwierdzeniu chęci wypróbowania funkcji, rolki można oglądać w pływającym okienku nawet po wyjściu z aplikacji.

Na zrzutach ekranu udostępnionych w serwisie Threads widać, że Instagram umieścił opcję Obrazu w obrazie w menu Udostępniania Rolek. Stamtąd można włączyć lub wyłączyć tryb w dowolnym momencie.

Już kilka miesięcy temu szef Instagrama Adam Mosseri sugerował możliwość wprowadzenia PiP, odpowiadając na pytania użytkowników. Wówczas zadeklarował, że "porozmawia z zespołem i sprawdzi, czy da się to zrobić". Teraz wygląda na to, że obietnica zaczyna nabierać realnych kształtów.

Na razie nie wiadomo, czy i kiedy funkcja trafi do wszystkich użytkowników. Instagram prowadzi ograniczone testy i nie ujawnia szczegółów dotyczących terminu szerszego wdrożenia. Jednak biorąc pod uwagę konkurencję i oczekiwania odbiorców, wydaje się tylko kwestią czasu, zanim "Obraz w obrazie" trafi do Instagrama na stałe.

Testy wpisują się w trend wyrównywania dostępności funkcji pomiędzy najpopularniejszymi platformami wideo. TikTok i YouTube już od dawna oferują "Obraz w obrazie", dzięki czemu użytkownicy mogą jednocześnie korzystać z innych aplikacji - pisać wiadomości, przeglądać internet czy sprawdzać pocztę - bez przerywania odtwarzania.

03.09.2025

