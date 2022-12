Nowa funkcja WhatsAppa. Tak utworzysz społeczność

Społeczność na WhatsApp to zbiór powiązanych ze sobą rozmów grupowych. Społeczności na WhatsApp, w przeciwieństwie do grup na Facebooku, nie łączą ze sobą ludzi z różnych zakątków internetu, a osoby już ze sobą powiązane, np. rodziców dzieci z danej szkoły, lecz chodzących do różnych klas. Społeczności na WhatsApp nie są publiczne i nie można ich wyszukać. Jedyną możliwością dołączenia do społeczności jest otrzymanie zaproszenia od jej administratora.