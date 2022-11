WhatsApp dogania konkurencję. Nowa wersja przynosi wyczekiwaną nowość

Możliwość używania WhatsApp na więcej niż jednym urządzeniu mobilnym jest dostępnie jedynie w wersji beta WhatsApp. Lecz oficjalne wydanie wersji 22.23.74 (iOS) i 2.22.23.77 (Android) przynosi jeszcze nowość: kanał do rozmów z samym sobą. W połączeniu z możliwością używania jednego konta na więcej niż jednym telefonie, wiadomości do siebie mogą być przydatną metodą do pisania notatek lub przesyłania małych plików.