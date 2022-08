Jaki komunikator wybrać? Raport FBI mówi jasno: skasuj Messengera, WhatsAppa i iMessage

Dzięki staraniom organizacji Property of the People FBI udostępniło dokument pokazujący szczegółowo, jakie dane federalne biuro śledcze jest w stanie uzyskać od operatorów poszczególnych usług. Nie są to informacje nowe; dzięki rozlicznym procesom sądowym na przestrzeni ostatnich lat mogliśmy dość jasno ustalić, które komunikatory są naprawdę bezpieczne, a które tylko się za takie podają. Teraz jednak otrzymujemy oficjalne szczegóły, które mogą stanowić podstawę wyboru najbezpieczniejszego komunikatora.