Instagram trafił na iPada. Wystarczyło tylko poczekać 15 lat

Kiedy wszyscy stracili już nadzieję, a nawet przestali czekać, Meta oficjalnie wydaje aplikację Instagram dla iPada. Co prawda dopiero po 15 latach, ale hej – są ciekawe zmiany!

Szymon Radzewicz
Instagram trafił na iPada
iPad - urządzenie stworzone do wygodnego konsumowania obrazów. Instagram - platforma do wygodnego publikowania obrazów. Wydawało się, że są dla siebie stworzeni. Mijały jednak lata, a tablet Apple’a nigdy nie dostał oficjalnej aplikacji Instagram.

Z czasem – mniej więcej po dekadzie od powstania urządzenia i platformy, w tym samym 2010 roku – ludzie przestali czekać. Po prostu odpalają Insta na iPadzie w przeglądarce, pogodzeni ze stanem rzeczy. Skończyły się pytania, dopominania i prośby.

Teraz, zaledwie po 15 latach od powstania iPada, Instagram trafia na tablet Apple’a.

Oficjalna aplikacja dla iPada jest już w App Store, także dla użytkowników w Europie i Polsce. Trzeba zaznaczyć, że program Mety nie jest prostą stroną internetową udającą aplikację, jak bardzo często się to robi. Programiści Zucka postanowili wykorzystać specyfikę tabletu z jabłuszkiem, przeprojektowując pewne elementy.

Oficjalna aplikacja Instagrama na iPadzie serwuje Reelsy po uruchomieniu, zamiast tradycyjnej ściany głównej. Meta silniej koncentruje się na wideo, próbując walczyć o uwagę oraz czas z takimi rywalami jak TikTok i YouTube. Facebook już to starcie przegrał, ale Instagram wciąż pokazuje pazury.

Aplikacja wykorzystuje też większą powierzchnię roboczą wyświetlacza, w czytelny sposób prezentując Stories w górnej części ekranu. Ciekawy jest też podział ściany treści na kategorie Znajomi, Najnowsze i Wszystko, z możliwością wygodnego przełączania się między nimi. W Meta chwalą się też, że korzystanie z aplikacji wymaga mniejszej liczby dotknięć niż w wersji na smartfony.

Szymon Radzewicz
03.09.2025 19:35
Tagi: AppleInstagramiPadMedia społecznościoweMeta
