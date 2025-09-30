WhatsApp z masą nowości. Może je sprawdzić już teraz

Ładowanie...

Ostatnimi czasy do WhatsAppa na iOS dodano funkcję tłumaczenia wiadomości z innych języków bezpośrednio z poziomu aplikacji. Oprócz tego Meta (marka odpowiadająca za Facebooka, WhatsAppa, Instagrama czy inteligentne okulary) ma też kilka innych, pomniejszych nowości usprawniających codzienne korzystanie z komunikatora.

REKLAMA

WhatsApp z większą dawką sztuczną inteligencji. I ożywionymi zdjęciami

Jedną z najważniejszych nowości jest wprowadzenie obsługi zdjęć Live oraz fotografii w ruchu. Oznacza to, że jeśli wyślemy ożywione zdjęcie z iPhone’a (Live Photo) lub Androida (zdjęcie w ruchu) na czat WhatsAppa, plik pozostanie w swojej ulepszonej formie obejmującej ruch na fotografii. Wcześniej takie zdjęcia były obsługiwane głównie wśród posiadaczy iPhone’ów, wysyłających je za pośrednictwem komunikatora iMessage.

Próba wysłania Live Photo przez Messengera lub WhatsAppa kończyła się tym, że zdjęcie pozostawało nieruchome. Dzięki integracji WhatsApp, użytkownicy obu platform, iOS oraz Androida, mogą wysyłać ożywione fotki swoich zwierzaków i innych obiektów.

Oprócz tego do WhatsAppa dodano dwie nowe funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję Meta AI. Jedna ma być rozwinięciem wcześniejszej opcji dostosowania motywu czatu, wprowadzonej na początku roku - AI ma tworzyć jeszcze bardziej spersonalizowane i wyjątkowe wersje wyglądu czatów. Jak ma to działać? Bardzo prosto - użytkownik musi wejść w ustawienia czatu > Motyw Czatu > Tapeta > Utwórz za pomocą SI.

Domyślnie było dostępnych kilkadziesiąt gotowych motywów, ale teraz można samemu poprosić o to sztuczną inteligencję. Lub skorzystać z zaproponowanych przez komunikator promptów.

Druga opcja wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia teł do rozmów wideo lub dodawania ich podczas robienia zdjęć i nagrywania filmów bezpośrednio z poziomu czatu. Oba rozwiązania są dostępne także dla użytkowników w Polsce - o ile korzysta się z Meta AI.

Kilka innych mniejszych nowości w WhatsApp, które ułatwiają życie

Oprócz funkcji sztucznej inteligencji dodano również kilka zwykłych nowości do WhatsAppa. Oto najważniejsze:

skanowanie dokumentów w systemie Android - korzystając z aparatu WhatsAppa można skanować, przycinać, zapisywać i wysyłać dokumenty bez wychodzenia z komunikatora;

usprawnione wyszukiwanie w grupach - po wpisaniu imienia lub nazwy użytkownika w polu wyszukiwania WhatsApp zostaną wyświetlone wszystkie grupy, do których należą obie osoby (wyszukująca i wyszukiwana);

nowe pakiety naklejek - dodano więcej zabawnych naklejek do komunikatora.

To właściwie wszystko, co wprowadza nowa wersja komunikatora. Aby skorzystać z większości funkcji nawet nie będzie potrzebna aktualizacja aplikacji - wygląda na to, że część z nich została udostępniona za sprawą przełącznika od strony serwera.

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

Obrazek : BigTunaOnline / Shutterstock.com

REKLAMA

Albert Żurek 30.09.2025 17:46

Ładowanie...