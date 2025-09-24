#B69AFF
WhatsApp rozdaje nowości. Szkoda tylko, że Android musi poczekać w kolejce

Meta dorzuca do WhatsAppa długo wyczekiwaną funkcję tłumaczeń wiadomości. Jest tylko jeden problem - użytkownicy Androida muszę poczekać na pełen pakiet.

Malwina Kuśmierek
Whatsapp wprowadza tłumaczenia wiadomości
WhatsApp dostępny jest w ponad 180 krajach świata i nic dziwnego, że od dawna przypomina cyfrową wieżę Babel. Meta już od miesięcy pracowała nad rozwiązaniem, które wreszcie przełamie bariery językowe i sprawi, że porozumiewanie się będzie prostsze. Teraz te prace przynoszą efekt - do WhatsAppa trafia funkcja tłumaczeń wiadomości bezpośrednio w aplikacji.

Wreszcie koniec z kopiowaniem treści do Google Translate. WhatsApp uruchamia tłumaczenia prosto w aplikacji

Nowa funkcja działa wyjątkowo prosto - jeśli użytkownik otrzyma wiadomość w obcym języku, wystarczy przytrzymać ją palcem i skorzystać z wyświetlonej w menu opcji "Przetłumacz". Następnie aplikacja daje użytkownikowi możliwość wyboru języka źródłowego i docelowego, a także opcję pobrania całego pakietu językowego, by korzystać z tłumaczenia w przyszłości bez dodatkowych kroków. Co ważne, rozwiązanie działa nie tylko w czatach prywatnych, ale także w grupach i kanałach.

Największym wyróżnikiem tej nowości jest sposób działania. Tłumaczenia odbywają się bezpośrednio na urządzeniu, a nie w chmurze. Dzięki temu Meta podkreśla, że nie ma dostępu do treści rozmów, co wzmacnia aspekt prywatności - jeden z filarów, na których opiera się rozwój WhatsAppa.

Różnice wprowadzono jednak pomiędzy platformami. Użytkownicy iPhone’ów mogą korzystać z tłumaczeń aż w 21 językach, wśród których znalazły się m.in. polski, angielski, niemiecki, francuski, chiński, japoński czy ukraiński. To znacząca przewaga nad Androidem, gdzie funkcja na start obejmuje jedynie sześć języków: angielski, hiszpański, portugalski, rosyjski, arabski i hindi.

Jednak użytkownicy Androida otrzymują małą nagrodę pocieszenia. Na WhatsAppie dla systemu Android mogą oni automatycznie przetłumaczyć całe wątki konwersacji - wszystkie nowe wiadomości w danym czacie mogą być od razu prezentowane w wybranym języku. Z kolei użytkownicy iPhone’ów muszą korzystać z opcji tłumaczenia pojedynczo, dla każdej wiadomości osobno.

WhatsApp podkreśla, że udostępnianie nowej funkcji ma charakter stopniowy, więc nie wszyscy zobaczą opcję od razu - jej dostępność będzie sukcesywnie rozszerzana.

Zdjęcie główne: DenPhotos / Shutterstock

24.09.2025 08:22
Tagi: AplikacjeKomunikatory internetoweWhatsApp
