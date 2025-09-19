#B69AFF
Nie korzystasz z mObywatela? Spokojnie, będziesz - mówi rząd

Obecnie już 1/3 dorosłych Polaków korzysta z mObywatela, ale rząd jest przekonany, że użytkowników będzie przybywać.

Adam Bednarek
mobywatel
Rozwój mObywatela postępuje – stale dodawane są nowe możliwości, które sprawiają, że aplikacja to coś więcej niż tylko elektroniczna wersja dowodu osobistego. Wraz z początkiem września pojawiła się choćby mStłuczka, czyli możliwość zgłoszenia w telefonie stłuczki i spisania wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Kierowcy mogą wspólnie sporządzić oświadczenie o kolizji, uzupełnić je zdjęciami z miejsca zdarzenia i jednym kliknięciem przesłać zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela.

Czytaj też: Oto sprawy, które załatwisz w aplikacji

Minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek zapowiada, że do końca 2027 r. będzie ok. 15 mln użytkowników aplikacji mObywatel.

- Większość aktywnych zawodowo, społecznie osób będzie korzystała z tego narzędzia, które staje się czymś niezwykle ułatwiającym funkcjonowanie – ocenił.

Ambitnie? W sierpniu Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że z mObywatela korzysta już 10 mln obywateli – czyli 1/3 dorosłych Polaków. Wcześniej aplikacja potrzebowała pół roku, żeby zdobyć milion użytkowników i dobić do 9 mln, co udało się w marcu. Tempo jest więc w miarę stabilne.

Największą popularnością cieszy się mDowód, z którego korzysta ponad 10 mln osób. Kierowcy chętnie wybierają mPrawo jazdy - w całym kraju działa 5,5 mln tych cyfrowych dokumentów. Dużym uznaniem cieszą się Moje pojazdy - Polacy mają 5,7 mln aktywnych dokumentów, z których korzysta 4,6 mln właścicieli pojazdów zarejestrowanych na terenie Polski. Z Karty Dużej Rodziny w mObywatelu korzysta z 933 tys. osób.

Czytaj też:

Teraz mObywatel otworzył się na uczniów

Uczniowie mogą korzystać z cyfrowej legitymizacji szkolnej, która zawsze jest pod ręką w telefonie. Ministerstwo Cyfryzacji nie ukrywa, że mObywatel Junior to oswajanie młodych użytkowników z e-państwem.

– mObywatel Junior to zaproszenie do poznania cyfrowych rozwiązań, które w przyszłości pozwolą dorosłemu już użytkownikowi mObywatela łatwo i szybko załatwiać formalności za pośrednictwem kolejnych dokumentów oraz usług dostępnych w aplikacji – powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Choćby z tego powodu liczba dorosłych użytkowników mObywatela będzie rosnąć – młodzi nauczą się, że warto mieć aplikację i korzystać z licznych rozwiązań.

Zdjęcie główne: daily_creativity / Shutterstock.com

19.09.2025 13:59
