Facebook klonuje TikToka. Wszystko fajnie, ale nie takie były plany

Meta twierdzi, że Facebook "łączy ludzi", ale w praktyce robi z niego kolejną wylęgarnię treści, od których Zuckerberg jeszcze nie tak dawno sam chciał odciąć serwis.

Malwina Kuśmierek
Facebook dostaje nowe funkcje w Rolkach
Meta chce aby myśląc o "oglądaniu filmików w internecie" nie kierował się do YouTube, do TikToka czy nawet do Instagrama. A świadczą o tym nowe zmiany w aplikacji Facebook, które mają sprawić, że platforma stanie się bardziej atrakcyjna dla widzów krótkich i dłuższych treści wideo. Firma ogłosiła szereg aktualizacji, które skupiają się na ulepszonych rekomendacjach, większej personalizacji i nowych formach interakcji między użytkownikami.

Facebook kopiuje funkcje z Instagrama. Meta liczy na przyciągnięcie amatorów pionowych wideo

Według Mety czas spędzony na oglądaniu wideo na Facebooku wzrósł w Stanach Zjednoczonych o ponad 20 proc. rok do roku. W odpowiedzi serwis rozwija silnik rekomendacji, który szybciej rozpoznaje zainteresowania użytkowników i pokazuje im nowsze oraz bardziej dopasowane treści. Algorytm ma też brać pod uwagę preferowaną długość materiałów - częściej podsuwać krótsze lub dłuższe nagrania, w zależności od tego, co ogląda dana osoba.

Nowością są również tzw. friend bubbles, czyli bańki znajomych - znane z Instagrama. W Rolkach i w aktualnościach wyświetlane będą oznaczenia pokazujące, które treści polubili nasi znajomi. Kliknięcie w bańkę pozwoli od razu rozpocząć prywatną rozmowę na temat danego filmu. To rozwiązanie ma ułatwić odkrywanie wspólnych zainteresowań i w naturalny sposób inicjować dyskusje, a przynajmniej tak widzi je Meta.

Nowości w Rolkach na Facebooku

Firma Marka Zuckerberga stawia też na wykorzystanie sztucznej inteligencji. W wybranych Rolka pojawią się propozycje wyszukiwania oparte na AI, które umożliwią zgłębianie tematu bez wychodzenia z odtwarzacza. Dzięki temu użytkownicy mogą szybciej odnajdywać powiązane treści, np. kolejne poradniki DIY czy fragmenty popularnych seriali.

Inteligentne wyszukiwanie Rolek

Kolejną zmianą jest rozbudowanie mechanizmów personalizacji. Użytkownik będzie mógł oznaczyć film jako "Nieinteresujący", co wpłynie na dalsze rekomendacje, lub zapisać materiał do kolekcji ulubionych, co również ma pomóc algorytmowi lepiej dostosować podpowiedzi. Meta twierdzi, że każda taka interakcja przyczynia się do większej trafności rekomendacji i wzrostu czasu oglądania na całym świecie.

Aktualizacje są już wdrażane i mają dotrzeć do wszystkich użytkowników w najbliższych tygodniach.

Chyba nie takie były plany panie Zuckerberg?

Patrząc na całość nowych funkcji, trudno się nie oprzeć wrażeniu, że Meta chce zrobić z Facebooka czwarte - po TikToku, YouTubie i Instagramie - miejsce do tracenia wielu godzin na przeglądanie pionowych filmików. Nie irytuje mnie fakt, że Meta powiela funkcje, bo w mediach społecznościowych każdy kopiuje z każdego i jakiekolwiek frustracje z tego powodu to strata czasu i energii.

Znacznie bardziej podburza mnie fakt, że na początku tego roku Mark Zuckerberg całkiem głośno zapowiedział, że Facebook ma być "taki jak kiedyś" - skoncentrowany na znajomych i rodzinie, z mniejszą ilością spamu i po prostu być tym samym miejscem, które ponad dekadę temu podbijało historię naszych przeglądarek (lub wyczerpywało baterię telefonu, zależnie od tego, na jakim urządzeniu się przeglądało serwis). Zaraz końcówka roku, a z tych planów zrealizowano właściwie nic. No, chyba że ktoś mi wmówi, że nieobecna poza Ameryką Północną zakładka "Znajomi" to remedium na problemy współczesnego Facebooka.

Zdaję sobie sprawę, że kolejne inwestycje w filmiki na Facebooku są spójne z tym co wyszło w Excelu analitykom pracującym dla Mety. Jednak tworzenie z Facebooka drugiego TikToka, tym razem dla starszych ludzi i osób z państw Trzeciego Świata, którzy są do tyłu z internetowymi trendami o jakieś pięć lat, nie wyjdzie nikomu na dobre.

08.10.2025 12:05
Tagi: Facebook
