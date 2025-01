Facebook ma być taki jak kiedyś. Zuckerberg powiedział, co się zmieni

Ok, więc jeśli chodzi o Facebooka. Wiele osób korzysta z Facebooka każdego dnia i jest on ważną częścią życia. I myślę, że jest wiele możliwości, aby uczynić [Facebooka] o wiele bardziej wpływowym kulturowo niż [jest] obecnie. I myślę, że to fajny i interesujący cel, który poprowadzi rozwój naszych produktów w interesujących kierunkach, na których być może nie skupialiśmy się tak bardzo przez ostatnie kilka lat.

Nie wiem więc, czy mam coś bardziej szczegółowego na ten temat poza tym, że będzie to jeden z moich głównych obszarów zainteresowania w tym roku. Myślę, że jest to obszar inwestycyjny i coś, na co zamierzam poświęcić trochę czasu.

[...]

Ale ogólnie rzecz biorąc, jestem naprawdę podekscytowany możliwością dokonania na tym polu kilku ekscytujących rzeczy. I nie zamierzam teraz wdawać się w szczegóły, ale damy znać w ciągu następnych, nie wiem, pół roku lub roku, kiedy zaczniemy wprowadzać nowości i myślę, że niektóre z tych rzeczy sprawią, że Facebook trochę powróci do tego, jak był pierwotnie używany w przeszłości. Myślę więc, że będzie fajnie.