Facebook poszedł na wojnę z polskimi mediami. Tak teraz będą wyglądać twoje Aktualności

Poprawka wprowadza procedurę zapewniającą równowagę stron, tj. wydawców prasy i podmiotów korzystających z ich treści w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną w procesie ustalania wynagrodzenia za eksploatację nowego prawa pokrewnego do publikacji prasowych. Zgodnie z tymi przepisami organem administracji wyznaczonym do prowadzenia spraw związanych z ustalaniem wynagrodzenia jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Jeśli w ciągu 3 miesięcy nie dojdzie do ustalenia wynagrodzenia w drodze negocjacji i mediacji, to on będzie rozstrzygał sprawy określając wartość wynagrodzenia lub sposób jego obliczenia w formie orzeczenia administracyjnego. Każda ze stron będzie mogła wnieść do sądu sprzeciw od tego orzeczenia. Sądy będą zobowiązane orzekać w skróconych terminach – 18 miesięcy w pierwszej instancji i 12 miesięcy w drugiej.