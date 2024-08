Spider’s Web dołącza do koalicji Niezależnych Wydawców Internetowych. Cel - negocjacje z big techami

Od siebie dodam, że powstanie naszej koalicji jest także odpowiedzią na powołanie Związku Pracodawców Wydawców Cyfrowych przez największych polskich wydawców, tj Grupę WP, Ringier Axel Springer Polska i Interia we wrześniu 2023 r. Zrozumieliśmy bowiem, że cele inicjatywy ZPWC nie są przesadnie zbieżne z celami niezależnych wydawców. Jest więc bezwzględnie konieczne, by w negocjacjach z wielkimi platformami cyfrowymi głos niezależnych wydawnictw był równie słyszalny, co tych największych należących do wielkich konglomeratów medialnych.