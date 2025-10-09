REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Chiny chcą posprzątać kosmos. Świat mówi: "To broń"

Chiny zapowiadają sprzątanie orbity z kosmicznych śmieci. Eksperci ostrzegają: to może być broń.

Marcin Kusz
Nowe satelity Chin potrafią zdejmować obiekty z orbity
REKLAMA

Chiny chcą aktywnie usuwać kosmiczne śmieci z orbity. Choć może się to wydawać przejawem zbiorowej odpowiedzialności, eksperci biją na alarm – te same technologie, które pozwalają ściągać zużyte satelity, mogą równie dobrze służyć do unieszkodliwiania aktywnych urządzeń innych państw. Czy zatem Pekin zaprowadza porządek w imię zrównoważonego rozwoju, czy testuje nowe narzędzia walki w przestrzeni kosmicznej?

REKLAMA

To już pewne. Chiny chcą usuwać kosmiczne śmieci

Podczas Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Sydney przedstawiciel Chińskiej Narodowej Agencji Kosmicznej (CNSA) ogłosił, że Chiny rozpoczęły zaawansowane prace nad technologią aktywnego usuwania kosmicznych śmieci. Projekt ma wspierać długoterminową zrównoważoność orbitalną w kontekście rosnącej liczby chińskich satelitów i intensyfikacji startów rakiet.

Jak podaje Space.com, Bian Zhigang zapowiedział rozwój systemów monitoringu obiektów na orbicie oraz stworzenie planu wysokiego szczebla dotyczącego redukcji kosmicznych śmieci. Największe emocje w środowisku wzbudziła jednak informacja, że Pekin pracuje nad systemami umożliwiającymi fizyczne usuwanie nieaktywnych obiektów z orbity. Choć nie podano żadnych szczegółów technicznych ani harmonogramu, to już sama zapowiedź wywołała poruszenie wśród ekspertów i obserwatorów polityki kosmicznej.

Podwójne zastosowanie, podwójne obawy

Technologia aktywnego usuwania satelitów może mieć charakter podwójnego zastosowania: cywilnego i wojskowego. Innymi słowy, jeśli jesteś w stanie usunąć nieczynnego satelitę, równie dobrze możesz zepchnąć z orbity aktywne urządzenie innego państwa. Taka możliwość to w praktyce nowy typ uzbrojenia orbitalnego, który jest trudny do wykrycia i jeszcze trudniejszy do udowodnienia.

Obawy podsyca brak jakiejkolwiek przejrzystości całego projektu. Dotychczasowe testy chińskich satelitów Shijian-21 i Shijian-25 odbywały się bez jawnych informacji, zdjęć czy raportów. Według zachodnich obserwatorów satelity te przeprowadzały operacje zbliżeniowe, dokowania, a nawet pierwsze w historii tankowanie w przestrzeni kosmicznej. Działania te, choć przełomowe technologicznie, prowadzone są w sposób, który budzi więcej pytań niż odpowiedzi.

Problem śmieci czy pretekst do przewagi?

Nie ulega wątpliwości, że problem kosmicznych śmieci narasta. Na niskiej orbicie okołoziemskiej krąży już ponad 30 tys. obiektów większych niż 10 cm, z czego wiele z nich to zużyte satelity i szczątki rakiet, także tych chińskich. Z punktu widzenia bezpieczeństwa przyszłych misji ich usunięcie byłoby oczywiście bardzo korzystne. Jednak sposób, w jaki Chiny rozwijają swoje możliwości, sprawia, że nie wszyscy są przekonani o czysto pokojowych intencjach.

Co więcej, Chiny zobowiązują operatorów do deorbitacji satelitów zaraz po zakończeniu misji. To dobry kierunek, ale nie wyklucza, że jednocześnie testowane są scenariusze zakłócania pracy cudzych satelitów. W połączeniu z rosnącą liczbą chińskich startów, planami własnych megakonstelacji i brakiem jawnych danych technicznych, daje to mieszankę, która może niepokoić.

Kosmiczny wyścig zbrojeń przyspiesza

Jeśli chińskie technologie usuwania śmieci okażą się skuteczne i zostaną wdrożone bez przejrzystych regulacji, może to zachęcić inne państwa do rozwijania własnych systemów o podobnym charakterze. To zaś przyspieszy kosmiczny wyścig zbrojeń i wprowadzi nowy poziom ryzyka w relacjach geopolitycznych. Prawdziwa troska o zrównoważony rozwój przestrzeni kosmicznej wymaga współpracy, transparentności i wspólnych protokołów. W przeciwnym razie zamiast porządku czeka nas jeden wielki chaos na orbicie.

Przeczytaj także:

REKLAMA

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
09.10.2025 06:15
Tagi: ChinyOrbita okołoziemskaSatelity
Najnowsze
6:12
Monstrum do przenoszenia wojska. Ma przestraszyć Pentagon
Aktualizacja: 2025-10-09T06:12:00+02:00
6:07
Nowe polskie drony dla wojska. Za tę cenę nic tylko brać
Aktualizacja: 2025-10-09T06:07:00+02:00
6:04
Obcy obiekt sfotografowany z Marsa. Ma kilka tysięcy kilometrów
Aktualizacja: 2025-10-09T06:04:00+02:00
6:00
Dwumilionowe Katowice byłyby potęgą. Jedno miasto zamiast kilkudziesięciu
Aktualizacja: 2025-10-09T06:00:00+02:00
21:24
Wyciekł Samsung Galaxy S26 Ultra. Ten piękny kolor gdzieś widziałem
Aktualizacja: 2025-10-08T21:24:05+02:00
20:30
Google zmusi do korzystania z bota. Nie będzie wyjścia
Aktualizacja: 2025-10-08T20:30:49+02:00
20:03
e-Doręczenia ogromnym sukcesem. A tyle było hejtu i narzekań
Aktualizacja: 2025-10-08T20:03:42+02:00
19:56
Złapano grupę złodziei telefonów. Wsypał ich iPhone
Aktualizacja: 2025-10-08T19:56:02+02:00
18:57
Brutalne narodziny Księżyca. Skała zdradza przeszłość satelity
Aktualizacja: 2025-10-08T18:57:01+02:00
18:16
Polska stacja LNG zhakowana. Włączył się krytyczny alarm
Aktualizacja: 2025-10-08T18:16:36+02:00
18:01
Xbox Game Pass droższy nie dla wszystkich. Microsoft się zlitował
Aktualizacja: 2025-10-08T18:01:02+02:00
17:49
Twój telefon sam odrzuci połączenia. Bat na oszustów
Aktualizacja: 2025-10-08T17:49:28+02:00
17:30
Wojsko ostrzega przed WhatsAppem. Mówi, czego się wystrzegać
Aktualizacja: 2025-10-08T17:30:09+02:00
17:05
W OpenAI smutek zamiast szczęścia. Ludzie generują filmy bez umiaru
Aktualizacja: 2025-10-08T17:05:08+02:00
16:32
Polski bot pomoże Łodzi. Urzędnicy mają absurdalne oczekiwania
Aktualizacja: 2025-10-08T16:32:28+02:00
15:50
Szef zrobi ci szkolenie wojskowe. Rząd ma potężny plan
Aktualizacja: 2025-10-08T15:50:13+02:00
15:39
Policja ma odbieraka mafii wnuczkowej. Sprytnie się tłumaczył
Aktualizacja: 2025-10-08T15:39:40+02:00
15:11
Bezos wyśle w kosmos mnóstwo żelastwa. "Dla ratowania Ziemi"
Aktualizacja: 2025-10-08T15:11:08+02:00
14:56
WhatsApp ma kapitalną nowość. Łapiesz telefon i wszystko rozumiesz
Aktualizacja: 2025-10-08T14:56:33+02:00
14:10
Płacisz kartą, pijesz kawę za pół ceny. Ruszyła świetna promocja dla klientów Banku Pekao
Aktualizacja: 2025-10-08T14:10:51+02:00
13:59
Apple drwi z awarii Windowsa. Szkoda, że 14 miesięcy za późno
Aktualizacja: 2025-10-08T13:59:04+02:00
13:35
Poczta Polska szybciej posortuje listy. Te, na które wciąż czekacie
Aktualizacja: 2025-10-08T13:35:04+02:00
13:21
Starlink w polskich górach. Koniec z walką o zasięg na szlaku
Aktualizacja: 2025-10-08T13:21:26+02:00
12:51
Google pokazał nowe Gemini. Klika i przewija jak człowiek
Aktualizacja: 2025-10-08T12:51:43+02:00
12:05
Facebook klonuje TikToka. Wszystko fajnie, ale nie takie były plany
Aktualizacja: 2025-10-08T12:05:13+02:00
11:35
Polska zbrojeniówka ma nowego gracza. Rośnie nam pogromca dronów
Aktualizacja: 2025-10-08T11:35:23+02:00
10:31
Google rozdaje rok AI Pro za darmo. Sprawdziłam - jest haczyk
Aktualizacja: 2025-10-08T10:31:28+02:00
10:03
realme 15 Pro w edycji specjalnej. Pierwszy raz chciałem zostawić smartfon w pudełku
Aktualizacja: 2025-10-08T10:03:43+02:00
9:10
Pierwszy taki SSD w Polsce. Samsung odpowiada na pytania i rozwiewa mity
Aktualizacja: 2025-10-08T09:10:00+02:00
8:51
Tryb AI w wyszukiwarce Google już w Polsce. Koniec internetu, jaki znałeś
Aktualizacja: 2025-10-08T08:51:38+02:00
8:15
RegioJet wjeżdża z rozmachem do Polski. Na start: Pendolino w cenie InterCity
Aktualizacja: 2025-10-08T08:15:52+02:00
6:39
Producenci pokochali ekologię. Zrób zapas kabli
Aktualizacja: 2025-10-08T06:39:00+02:00
6:27
Najdłuższy projekt Microsoftu. Od 10 lat naprawiają jedną funkcję
Aktualizacja: 2025-10-08T06:27:00+02:00
6:16
Przeglądarka Windows z wielką zmianą. Sama przejrzy za ciebie internet
Aktualizacja: 2025-10-08T06:16:00+02:00
20:44
Dostarczą towar w mniej niż godzinę. Haczyk: przyleci z orbity
Aktualizacja: 2025-10-07T20:44:57+02:00
20:41
Zrobili iPhone'a Air z Androidem. Kosztuje mniej niż 1000 zł
Aktualizacja: 2025-10-07T20:41:14+02:00
19:59
Orange ma dla ciebie prezent. Jeden SMS wystarczy
Aktualizacja: 2025-10-07T19:59:16+02:00
18:13
Najstarsza z najstarszych. Ma 13 mld lat i wciąż świeci
Aktualizacja: 2025-10-07T18:13:17+02:00
18:11
Startuje Allegro Days. Wybraliśmy najlepsze promocje
Aktualizacja: 2025-10-07T18:11:08+02:00
18:07
Cud przetrwania. Odczytali DNA sprzed 200 tys. lat
Aktualizacja: 2025-10-07T18:07:57+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA