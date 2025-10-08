REKLAMA
Wojsko ostrzega przed WhatsAppem. Mówi, czego się wystrzegać

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni ostrzegają. Użytkownicy WhatsApp dostają dziwne wiadomości od rodziny i znajomych. Problemem jest to, że wiadomości wysyła ktoś inny. Lepiej uważać na takie komunikaty.

Albert Żurek
WhatsApp ostrzeżenie
Wojska Obrony Cyberprzestrzeni wydały komunikat dotyczący kampanii phishingowej, która została wycelowana w stronę korzystających z popularnych komunikatorów internetowych: WhatsApp, Messenger, Signal. Cyberprzestępcy podszywają się pod innych ludzi i wykorzystując konta naszych bliskich chcą abyśmy kliknęli link - najczęściej taki, który na pierwszy rzut oka nie wygląda na oszustwo.

Przejmują konta i wysyłają prośby o pomoc. Ciebie to też może spotkać

Sprawa wygląda następująco: Wojska Obrony Cyberprzestrzeni dostrzegły, że oszuści internetowi masowo przejmują konta użytkowników WhatsAppa i innych popularnych komunikatorów (np. Facebook Messenger). Mają w tym jeden cel: wysyłać wiadomości do kontaktów zapisanych na koncie ofiary, od której konto zostało wyłudzone. 

W pierwszej kolejności muszą jednak przejąć czyjeś konto. W jaki sposób to wygląda? Najczęściej taka osoba dostaje wiadomość od innego przejętego konta (członka rodziny lub znajomego) z prośbą o rzekome zagłosowanie w konkursie, w którym nagrodą ma być stypendium na studia. Link prowadzi do innej strony, która ma dać pozorną możliwość zagłosowania.

Problemem jest to, że w praktyce służy do dalszego wyłudzania kont: strona nakłania do podania numeru telefonu oraz 8-znakowego kodu weryfikacyjnego potrzebnego do zalogowania się do WhatsAppa. Oszuści tłumaczą to rzekomym zatwierdzeniem głosu. Po podaniu danych zyskują dostęp do konta i przejmują nad nim kontrolę.

Przejęty profil służy do dalszych procederów: cyberprzestępcy najczęściej wysyłają wiadomości do kontaktów zapisanych na koncie ofiary z prośbą o pożyczkę pieniędzy. Mogą być to różne kwoty - na zrzutach ekranów dostarczanych przez Wojska Obrony Cyberprzestrzeni widzimy, że jest to 2500 zł. W wiadomości znajduje informacja, że pieniądze mają rzekomo zostać oddane następnego dnia.

Oczywiście jeśli za tymi wiadomościami stoją oszuści, żadnych środków nie zobaczymy. Konta mogą być też wykorzystywane do dalszego rozsyłania wiadomości o rzekomej prośbie głosowania. Tym sposobem tworzy się błędne koło i coraz to większa liczba użytkowników jest w to zamieszana. 

Jak się bronić?

Przede wszystkim weryfikować wiadomości, czy na pewno nie pochodzą z przejętych kont. Mimo dużej świadomości społecznej dot. kradzieży profili w mediach społecznościowych i komunikatorach internetowych wciąż bardzo często zdarzają się przejęcia. 

To jednak nie tak, że samo kliknięcie fałszywego linku sprawi, że cyberprzestępcy zyskują dostęp do naszego komputera lub smartfona oraz kont. W 99 proc. przypadków to użytkownicy sami podają dane do logowania.

Więcej o oszustwach przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
08.10.2025 17:30
Tagi: Facebook MessengeroszustwoWhatsApp
