Monstrum do przenoszenia wojska. Ma przestraszyć Pentagon

Pekin projektuje samolot, który przewyższy nawet amerykańskie C-5 Galaxy. Nowy chiński gigant transportowy ma przenieść 120 ton i móc wylądować nawet w Tybecie.

Marcin Kusz
Chiny szykują samolot większy niż C-5 Galaxy
Ujawniono właśnie plany budowy gigantycznego samolotu transportowego, który ma zrewolucjonizować światową projekcję siły militarnej Państwa Środka. Maszyna o futurystycznym kształcie i imponujących możliwościach może w przyszłości konkurować z największymi konstrukcjami świata i nie służyć wyłącznie do przerzutu ładunków.

Ambicje wykraczające poza Pacyfik

Choć Chiny obecnie koncentrują swoją uwagę na sytuacji wokół Tajwanu i regionu Indo-Pacyfiku, to projekt nowego samolotu transportowego wyraźnie wskazuje na szersze aspiracje. Nie ma w tym nic dziwnego. Chińska armia dopiero od 2018 r. dysponuje ciężkim transportowcem Xi’an Y-20 Kunpeng zdolnym do przewozu 66 ton ładunku.

Nowa maszyna ma jednak zupełnie inny kaliber: konstrukcja typu blended wing body, czyli kadłub płynnie przechodzący w skrzydła, ma pozwolić na przenoszenie nawet 120 ton sprzętu lub ponad 300 żołnierzy. Maszyna, która znajduje się dopiero na etapie koncepcji, nie zostanie prawdopodobnie ukończona w najbliższych latach. Jej pojawienie się to raczej perspektywa przyszłej dekady.

Większy, pojemniejszy i o wiele groźniejszy

Zakładana ładownia nowego chińskiego transportowca ma mieć ponad 170 m2 powierzchni, długość powyżej 21 m i aż 5 m wysokości. To o prawie metr więcej niż w amerykańskim C-5 Galaxy. W teorii na pokładzie zmieścić ma się do 114 pojazdów. Zasięg bez tankowania to aż 6,5 tys. km, a prędkość przelotowa ma wynosić 0,85 Macha. Samolot ma być przystosowany do działania w trudnych warunkach. W założeniu będzie mógł startować z prowizorycznych pasów o długości zaledwie 2,6 km i lądować na lotniskach położonych nawet 4 km n.p.m.

Całkowita masa startowa konstrukcji ma sięgać 470 ton. Silniki (4 jednostki o ciągu 370 kN) mają być umieszczone pod skrzydłami, w odróżnieniu od niektórych zachodnich projektów, gdzie stosuje się napęd umieszczony z tyłu kadłuba.

Potencjał jest znacznie większy, niż tylko logistyczny

Choć nowy chiński kolos ma pełnić przede wszystkim funkcję strategicznego transportowca, to jego projekt wzbudza zainteresowanie również ze względu na potencjalne zastosowania wojskowe o szerszym zakresie. Jak zauważa portal Defence24, nietypowa konstrukcja może sprzyjać cechom stealth, a przestronna ładownia adaptacji maszyny do roli powietrznej cysterny, samolotu desantowego czy nawet platformy dla systemów walki elektronicznej.

Nowy transportowiec to oczywista demonstracja strategicznej wizji Pekinu. Tego typu maszyny są fundamentem światowej projekcji siły – pozwalają na szybkie przerzucanie wojsk, sprzętu, a nawet prowadzenie operacji humanitarnych lub logistycznych na całym świecie. W przypadku zwycięstwa Chin w ewentualnym konflikcie o Tajwan lub w dalszej ekspansji w regionie taka maszyna stanie się narzędziem utrzymania porządku według własnych zasad.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

Marcin Kusz
09.10.2025 06:12
