Bezos wyśle w kosmos mnóstwo żelastwa. "Dla ratowania Ziemi"

Jeff Bezos uważa, że przestrzeń kosmiczna może być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie branży sztucznej inteligencji na energię.

Jeff Bezos chce serwerów na orbicie. Prąd za darmo, ale koszty i tak będą szły w miliony

Podczas wystąpienia na Italian Tech Week w Turynie założyciel i prezes Amazonu przedstawił, w jaki sposób centra danych zasilane energią słoneczną na orbicie mogłyby przewyższyć wydajnością obiekty naziemne i zaspokoić rosnące zapotrzebowanie sztucznej inteligencji i przetwarzania w chmurze.

Cytowany przez Reuters Bezos prognozuje, że w ciągu 10-20 lat powstaną w kosmosie ogromne, gigawatowe klastry serwerowe, które będą mogły działać dzięki nieprzerwanemu dostępowi do energii słonecznej.

Tam nie ma chmur, deszczu ani pogody. To sprawia, że w dłuższej perspektywie kosmiczne centra danych będą tańsze i bardziej efektywne niż te na Ziemi

Według niego obecna fala rozwoju sztucznej inteligencji przypomina boom internetowy z początku lat 2000. Mimo ryzyka powstania spekulacyjnych baniek, Bezos uważa, że korzyści będą trwałe i odczuwalne globalnie. - Musimy odróżniać skutki ewentualnego pęknięcia bańki od realnych, długoterminowych możliwości. AI, podobnie jak internet, zmieni świat - mówił w rozmowie z Johnem Elkannem, prezesem Ferrari i Stellantis.

Pomysł przeniesienia infrastruktury IT w kosmos nie jest nowy. Coraz częściej eksperci mówią potrzebie tworzenia energożernych centrów danych w odległych, niestandardowych lokalizacjach - od arktycznych regionów po głębiny oceanów. Za postawieniem (lewitowaniem?) centrów danych w przestrzeni kosmicznej mają przemawiać korzyści w postaci stałej produkcji energii słonecznej oraz ekstremalnie niskich temperatur, które ułatwiają chłodzenie serwerów.

Jednocześnie skala wyzwań technicznych i finansowych jest ogromna. Jak wylicza serwis Tom's Hardware stworzenie gigawatowego systemu solarnego na orbicie wymagałoby milionów metrów kwadratowych paneli i tysięcy ton materiałów, których transport na orbitę kosztowałby dziesiątki miliardów dolarów i setki udanych startów rakiet. Do tego dochodzą problemy z promieniowaniem kosmicznym mogącym zakłócać pracę autonomicznych systemów, chłodzeniem, a także utrzymaniem i modernizacją infrastruktury w trudnych warunkach kosmicznych.

Mimo to Bezos, który rozwija swój kosmiczny biznes Blue Origin, przekonuje, że w dłuższej perspektywie przenoszenie infrastruktury przemysłowej poza Ziemię jest nieuniknione.

Już korzystamy z satelitów pogodowych i komunikacyjnych. Kolejnym krokiem są centra danych, a później także inne rodzaje produkcji. To wszystko, by odciążyć Ziemię i uczynić życie tutaj lepszym

Jego wizja sięga jednak dalej niż serwery. Bezos przewiduje, że w ciągu kilku dekad w przestrzeni kosmicznej będą mieszkać miliony ludzi, a rozwój infrastruktury orbitalnej przyspieszy szybciej, niż wielu dziś zakłada.

Malwina Kuśmierek 08.10.2025 15:11

