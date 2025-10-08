REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Bezos wyśle w kosmos mnóstwo żelastwa. "Dla ratowania Ziemi"

Jeff Bezos marzy o centrach danych na orbicie. Bo AI pożera energię szybciej niż Ziemia ją produkuje. Założyciel Amazona chyba jednak zapomniał, że wyniesienie tysięcy ton żelastwa i elektroniki na orbitę będzie kosztować go więcej niż budżet Polski.

Malwina Kuśmierek
Jeff Bezos mówi o centrach danych w kosmosie
REKLAMA

Jeff Bezos uważa, że przestrzeń kosmiczna może być odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie branży sztucznej inteligencji na energię.

REKLAMA

Jeff Bezos chce serwerów na orbicie. Prąd za darmo, ale koszty i tak będą szły w miliony

Podczas wystąpienia na Italian Tech Week w Turynie założyciel i prezes Amazonu przedstawił, w jaki sposób centra danych zasilane energią słoneczną na orbicie mogłyby przewyższyć wydajnością obiekty naziemne i zaspokoić rosnące zapotrzebowanie sztucznej inteligencji i przetwarzania w chmurze.

Cytowany przez Reuters Bezos prognozuje, że w ciągu 10-20 lat powstaną w kosmosie ogromne, gigawatowe klastry serwerowe, które będą mogły działać dzięki nieprzerwanemu dostępowi do energii słonecznej.

Tam nie ma chmur, deszczu ani pogody. To sprawia, że w dłuższej perspektywie kosmiczne centra danych będą tańsze i bardziej efektywne niż te na Ziemi

Według niego obecna fala rozwoju sztucznej inteligencji przypomina boom internetowy z początku lat 2000. Mimo ryzyka powstania spekulacyjnych baniek, Bezos uważa, że korzyści będą trwałe i odczuwalne globalnie. - Musimy odróżniać skutki ewentualnego pęknięcia bańki od realnych, długoterminowych możliwości. AI, podobnie jak internet, zmieni świat - mówił w rozmowie z Johnem Elkannem, prezesem Ferrari i Stellantis.

Pomysł przeniesienia infrastruktury IT w kosmos nie jest nowy. Coraz częściej eksperci mówią potrzebie tworzenia energożernych centrów danych w odległych, niestandardowych lokalizacjach - od arktycznych regionów po głębiny oceanów. Za postawieniem (lewitowaniem?) centrów danych w przestrzeni kosmicznej mają przemawiać korzyści w postaci stałej produkcji energii słonecznej oraz ekstremalnie niskich temperatur, które ułatwiają chłodzenie serwerów.

Jednocześnie skala wyzwań technicznych i finansowych jest ogromna. Jak wylicza serwis Tom's Hardware stworzenie gigawatowego systemu solarnego na orbicie wymagałoby milionów metrów kwadratowych paneli i tysięcy ton materiałów, których transport na orbitę kosztowałby dziesiątki miliardów dolarów i setki udanych startów rakiet. Do tego dochodzą problemy z promieniowaniem kosmicznym mogącym zakłócać pracę autonomicznych systemów, chłodzeniem, a także utrzymaniem i modernizacją infrastruktury w trudnych warunkach kosmicznych.

Mimo to Bezos, który rozwija swój kosmiczny biznes Blue Origin, przekonuje, że w dłuższej perspektywie przenoszenie infrastruktury przemysłowej poza Ziemię jest nieuniknione.

Już korzystamy z satelitów pogodowych i komunikacyjnych. Kolejnym krokiem są centra danych, a później także inne rodzaje produkcji. To wszystko, by odciążyć Ziemię i uczynić życie tutaj lepszym

Jego wizja sięga jednak dalej niż serwery. Bezos przewiduje, że w ciągu kilku dekad w przestrzeni kosmicznej będą mieszkać miliony ludzi, a rozwój infrastruktury orbitalnej przyspieszy szybciej, niż wielu dziś zakłada.

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
08.10.2025 15:11
Tagi: centra danychOdnawialne źródła energiiOrbita okołoziemskaPrąd elektrycznySztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
15:11
Bezos wyśle w kosmos mnóstwo żelastwa. "Dla ratowania Ziemi"
Aktualizacja: 2025-10-08T15:11:08+02:00
14:56
WhatsApp ma kapitalną nowość. Łapiesz telefon i wszystko rozumiesz
Aktualizacja: 2025-10-08T14:56:33+02:00
14:10
Płacisz kartą, pijesz kawę za pół ceny. Ruszyła świetna promocja dla klientów Banku Pekao
Aktualizacja: 2025-10-08T14:10:51+02:00
13:59
Apple drwi z awarii Windowsa. Szkoda, że 14 miesięcy za późno
Aktualizacja: 2025-10-08T13:59:04+02:00
13:35
Poczta Polska szybciej posortuje listy. Te, na które wciąż czekacie
Aktualizacja: 2025-10-08T13:35:04+02:00
13:21
Starlink w polskich górach. Koniec z walką o zasięg na szlaku
Aktualizacja: 2025-10-08T13:21:26+02:00
12:51
Google pokazał nowe Gemini. Klika i przewija jak człowiek
Aktualizacja: 2025-10-08T12:51:43+02:00
12:05
Facebook klonuje TikToka. Wszystko fajnie, ale nie takie były plany
Aktualizacja: 2025-10-08T12:05:13+02:00
11:35
Polska zbrojeniówka ma nowego gracza. Rośnie nam pogromca dronów
Aktualizacja: 2025-10-08T11:35:23+02:00
10:31
Google rozdaje rok AI Pro za darmo. Sprawdziłam - jest haczyk
Aktualizacja: 2025-10-08T10:31:28+02:00
10:03
realme 15 Pro w edycji specjalnej. Pierwszy raz chciałem zostawić smartfon w pudełku
Aktualizacja: 2025-10-08T10:03:43+02:00
9:10
Pierwszy taki SSD w Polsce. Samsung odpowiada na pytania i rozwiewa mity
Aktualizacja: 2025-10-08T09:10:00+02:00
8:51
Tryb AI w wyszukiwarce Google już w Polsce. Koniec internetu, jaki znałeś
Aktualizacja: 2025-10-08T08:51:38+02:00
8:15
RegioJet wjeżdża z rozmachem do Polski. Na start: Pendolino w cenie InterCity
Aktualizacja: 2025-10-08T08:15:52+02:00
6:39
Producenci pokochali ekologię. Zrób zapas kabli
Aktualizacja: 2025-10-08T06:39:00+02:00
6:27
Najdłuższy projekt Microsoftu. Od 10 lat naprawiają jedną funkcję
Aktualizacja: 2025-10-08T06:27:00+02:00
6:16
Przeglądarka Windows z wielką zmianą. Sama przejrzy za ciebie internet
Aktualizacja: 2025-10-08T06:16:00+02:00
20:44
Dostarczą towar w mniej niż godzinę. Haczyk: przyleci z orbity
Aktualizacja: 2025-10-07T20:44:57+02:00
20:41
Zrobili iPhone'a Air z Androidem. Kosztuje mniej niż 1000 zł
Aktualizacja: 2025-10-07T20:41:14+02:00
19:59
Orange ma dla ciebie prezent. Jeden SMS wystarczy
Aktualizacja: 2025-10-07T19:59:16+02:00
18:13
Najstarsza z najstarszych. Ma 13 mld lat i wciąż świeci
Aktualizacja: 2025-10-07T18:13:17+02:00
18:11
Startuje Allegro Days. Wybraliśmy najlepsze promocje
Aktualizacja: 2025-10-07T18:11:08+02:00
18:07
Cud przetrwania. Odczytali DNA sprzed 200 tys. lat
Aktualizacja: 2025-10-07T18:07:57+02:00
18:06
Polskie lotnisko zamyka się na 40 dni. "Terminal będzie żył przez cały ten okres"
Aktualizacja: 2025-10-07T18:06:29+02:00
17:31
Smartfony wyraźnie przyspieszą. Nawet twój komputer się schowa
Aktualizacja: 2025-10-07T17:31:21+02:00
16:46
Microsoft nie da ci wyboru. Załóż konto albo zmień system
Aktualizacja: 2025-10-07T16:46:08+02:00
16:34
Samsung Galaxy S24 za 2000 zł. Lepszej okazji nie będzie
Aktualizacja: 2025-10-07T16:34:41+02:00
15:59
Polska armia z epokową zmianą. 28-tonowy kolos wchodzi do gry
Aktualizacja: 2025-10-07T15:59:53+02:00
13:44
Allegro ma kapitalne dostawczaki. Chce wygrać z samochodami
Aktualizacja: 2025-10-07T13:44:56+02:00
13:33
Monitor wielki jak telewizor. Kupisz?
Aktualizacja: 2025-10-07T13:33:42+02:00
12:43
Nobel z fizyki za zaskakujący eksperyment. Inaczej patrzymy na świat
Aktualizacja: 2025-10-07T12:43:30+02:00
12:17
InPost obniża ceny. Giganci się biją, klienci korzystają
Aktualizacja: 2025-10-07T12:17:35+02:00
11:30
Jony Ive: Mam 20 pomysłów na produkty z ChatemGPT. My: pokaż chociaż jeden
Aktualizacja: 2025-10-07T11:30:33+02:00
11:08
Złodzieje uderzyli w miasto papieża. Mieszkańcy mają problem
Aktualizacja: 2025-10-07T11:08:05+02:00
10:43
Połączą samolot ze śmigłowcem. Szalony plan producenta Black Hawka
Aktualizacja: 2025-10-07T10:43:07+02:00
9:59
Właściciel Nokii tworzy dziwaczny telefon. Cofnął się o 15 lat
Aktualizacja: 2025-10-07T09:59:59+02:00
9:46
Ekrany miały chronić ludzi przed hałasem. Jest gorzej
Aktualizacja: 2025-10-07T09:46:17+02:00
9:03
OpenAI ze swoim sklepem z aplikacjami. ChatGPT niczym iPhone
Aktualizacja: 2025-10-07T09:03:03+02:00
8:44
Nie ma pieniędzy na polski radioteleskop. Na 460 darmozjadów zawsze się znajdą
Aktualizacja: 2025-10-07T08:44:32+02:00
8:25
iPhone 17 wyparował ze sklepów. Gdzie go kupić?
Aktualizacja: 2025-10-07T08:25:44+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA