Finlandia ogrzewa się danymi. Dosłownie

Google dąży do osiągnięcia zerowej emisji netto we wszystkich swoich operacjach i łańcuchu wartości do 2030 r., Telia do 2040 r., a Microsoft i Fortum zobowiązali się do produkcji neutralnego dla klimatu ciepła sieciowego w Finlandii do 2029 r. Te ambitne cele napędzają innowacje w odzyskiwaniu ciepła z centrów danych.