Apple drwi z awarii Windowsa. Szkoda, że 14 miesięcy za późno

Chyba każdy pamięta globalną awarię systemów Crowdstrike, która położyła na deski miliony komputerów z Windowsem na świecie. 14 miesięcy od tego pamiętnego piątku Apple stwierdziło, że naśmiewanie się z awarii dotyczącej niemal wyłącznie komputerów firmowych - i to w większości w Azji i Australii - to świetny sposób na promocję komputerów Mac.

Apple przypomina światu o niebieskich ekranach Windowsa. Trochę trąci myszką

Firma właśnie opublikowała nowy, ośmiominutowy film reklamowy z cyklu "The Underdogs". Tym razem bohaterowie serii wybierają się na targi branżowe Container Con, gdzie chcą pozyskać kluczowego klienta. Scenariusz szybko jednak zamienia się w parodię: wszystkie komputery PC na hali ulegają awarii, a użytkowników ogarnia panika, gdy ekrany zamieniają się w słynny niebieski ekran śmierci (BSOD).

Choć w spocie nie pada nazwa Microsoftu ani Crowdstrike, aluzja jest jednoznaczna.

W lipcu 2024 r. błędna aktualizacja oprogramowania Falcon od Crowdstrike spowodowała masowe awarie na całym świecie - od banków i linii lotniczych, po media i szpitale. Problem dotknął wyłącznie systemów Windows, co Apple postanowił wykorzystać, podkreślając, że macOS dzięki ograniczonemu dostępowi aplikacji do jądra systemu (kernel-level) jest niemal całkowicie odporny na tego typu awarie.

W filmie pojawia się nawet postać eksperta ds. bezpieczeństwa, który tłumaczy różnice w architekturze systemów. "Endpoint Security API obsługuje funkcje jądra domyślnie, ale nie przyznaje do niego dostępu" - wyjaśnia, wskazując, że właśnie to zabezpieczenie chroni komputery Mac przed błędami, które unieruchomiły konkurencję.

Apple dodatkowo wplata w fabułę inne elementy swojego ekosystemu – od Apple Watcha, przez AirDrop, po funkcję "Find My". Finałowa puenta jest prosta: "Macs don’t panic" ("Maki się nie panikują") - co z kolei można interpretować jako nawiązanie do komunikatu kernel panic w systemach Linux i macOS.

Apple ma świetny marketing, ale ten spot wyszedł im akurat średnio

Reklama przywołuje klimat znanej sprzed dwóch dekad kampanii "Get a Mac", w której Apple regularnie kpiło z zawodności komputerów PC. Tym razem powrót do "antywindowsowej" narracji ma nie tylko wymiar humorystyczny, ale i edukacyjny - firma wyraźnie podkreśla swoje podejście do bezpieczeństwa i szczelnego zarządzania jądrem systemu.

Jednak ciężko nie wytknąć marketingowi Apple'a opieszałości, w końcu czas na tworzenie memów i śmieszki z sytuacji wokół awarii Crowdstrike skończył się mniej-więcej w sierpniu. Zeszłego roku.

Z tej perspektywy oglądając reklamę, trudno było mi się pozbyć wrażenia, że Apple nie ma innego sposobu na zareklamowanie się klientom biznesowym niż odgrzewanie spleśniałych kotletów. Zwłaszcza że macOS jako taki, jak każdy system operacyjny i wbrew temu co przekazuje Apple, ma swoje słabości i nie jest twierdzą nie do pokonania.

W sumie to może jednak Apple ma racje...

Malwina Kuśmierek 08.10.2025 13:59

