Pamiętacie kultowe reklamy "I'm a Mac. And I'm a PC"? Ten od Maca właśnie ogłosił zmiany

Podczas zapowiedzi nowych komputerów z układem Snapdragon X, pod sam koniec wydarzenia (1:16:43, jeżeli znacznik czasowy osadzonego wyżej wideo nie zadziała poprawnie) prezes Qualcomma zagaił do publiczności, że zna jedną osobę, która prawdopodobnie zdecydowanie zechce zamówić taki komputer. Wyświetlono następnie klip, w którym Justin Long walczy z powiadomieniami w macOS, prośbami o uprawnienia i innymi irytującymi drobnymi problemami, które Apple swego czasu trafnie punktował w reklamach Get a Mac a propos Windows Visty. W końcu odrzuca wszystkie komunikaty, idzie do wyszukiwarki internetowej i wpisuje gdzie mogę kupić pc z snapdragonem. Po czym spogląda na obiektyw kamery i pyta retorycznie publiczność: no co? Czasy się zmieniają.