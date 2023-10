Jeśli Qualcomm nie ściemnia, to życzę MacBookom, by były tanie. To ich największa nadzieja

Nowy czip, projektowany przez Nuvię, nosił do tej pory nazwę kodową Oryon. Teraz Qualcomm zdradza, że jego handlowa nazwa to Snapdragon X, który zastąpi wysłużone i marne 8cx. Ów układ ARM to ponoć zupełnie nowa jakość. Oferować ma sprawność energetyczną nieosiągalną na dziś dla konkurencji od Intela i AMD. Podobno w kluczowych parametrach znajduje się gdzieś pomiędzy układami Apple M1 i Apple M2. Podobnie jak konkurencja, to SoC z zintegrowanym GPU i NPU.