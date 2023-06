Nowy większy MacBook Air 15" w naszych rękach. Tak wypada na tle 13-calowego poprzednika

Jedyne, do czego można się przyczepić (oczywiście poza brakiem obsługi dotykiem, ale to dotyczy wszystkich komputerów Aplle’a), to do maksymalnego kąta odchylenia klapy. Mam w domu dwa koty i szczerze mówiąc wolałbym, gdyby dało się ją otworzyć do poziomu 180 stopni. Wtedy jest mniejsze ryzyko wyłamania zawiasu, gdy futrzak znienacka wskoczy na biurko lub kolana…